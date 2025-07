SN odpowiada na zarzuty Bodnara. "Nieprawdziwe informacje"

"Wszystkie 214 wniosków o wgląd do akt, które dwóch upoważnionych prokuratorów złożyło 30 czerwca, zostało pozytywnie rozpatrzonych" -czytamy we wtorkowym komunikacie Sądu Najwyższego. To odpowiedź na zarzuty Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, który dzień wcześniej zarzucił SN, że uniemożliwił mu zapoznanie się z aktami ws. protestów wyborczych.