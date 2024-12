Wniosek o uchylenie immunitetu Obajtka. Bodnar wysłał pismo

Immunitet Krzysztofa Szczuckiego. Polityk odpowiada

Do sprawy w rozmowie z Interią odniósł się polityk PiS. - Cała ta sprawa nie ma żadnych podstaw. Wielokrotnie to tłumaczyłem i nic się nie zmieniło. Wszyscy moi pracownicy w RCL wykonywali zadania w Centrum. Jeśli ktoś mi pomagał w kampanii, to poza stosunkiem pracy i poza swoimi obowiązkami. Np. w ramach urlopu. Ale były to sporadyczne przypadki - przekazał poseł Szczucki.