Wjechał samochodem do Odry. Wszedł na dach i czekał na pomoc

Jak informuje rzecznik lubuskiej PSP st. kpt. Arkadiusz Kaniak, zgłoszenie wpłynęło do służb w poniedziałek około godziny 8:30. Funkcjonariusze otrzymali informację, że na środku rzeki znajduje się auto, a na jego dachu siedzi mężczyzna oczekujący na pomoc.

Na miejsce wysłano łącznie sześć zastępów straży pożarnej. Do strażaków z powiatu słubickiego dołączyli funkcjonariusze z Jednostki Ratownicz-Gaśniczej w Międzyrzeczu wchodzący w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego "Centrum".

Zdjęcie Samochodem wjechał do Odry w Nowym Lubuszu / Polsat News / Polsat News

- Strażacy podpłynęli do samochodu łodzią i zabrali do niej mężczyznę, a na brzegu przekazali go pod opiekę medyków z pogotowia ratunkowego. W aucie nie było innych osób. Niebawem pojazd zostanie wyciągnięty z rzeki - relacjonował st. kpt. Kaniak.

Na chwilę obecną nie wiadomo, jak doszło do zatopienia samochodu. Sam zainteresowany nie przekazał obecnym na miejscu policjantów szczegółów zajścia. Sprawa będzie wyjaśniana przez zespół śledczych.

