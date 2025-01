Polska objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej na półroczny okres - od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku, przejmując przewodnictwo od Węgier. Hasłem przewodnim polskiej prezydencji jest "Bezpieczeństwo, Europo", co odzwierciedla nasze priorytety w czasie pełnienia tej funkcji. Polska prezydencja ma na celu wzmocnienie pozycji UE na arenie międzynarodowej oraz przyczynienie się do rozwiązania kluczowych problemów stojących przed wspólnotą.

Reklama