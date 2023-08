Wiemy, ile Polska wydaje na świadczenia dla Ukraińców

Z danych Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego 2022 r. do 6 sierpnia 2023 r. granicę polsko-ukraińską przekroczyło w sumie 14,35 mln osób . Stanisław Tyszka z Konfederacji w interpelacji poselskiej zapytał rząd o skalę świadczeń dla Ukraińców i potencjalne nadużycia.

Miliardy dla Ukraińców

Do tego należy doliczyć program "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego realizacja, od stycznia do maja, to wydatek rzędu ponad 24 mln zł.