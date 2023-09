Ostatnie orędzie marszałka Tomasza Grodzkiego miało miejsce w lutym 2021 roku. Wówczas dotyczyło ono akcji "Media bez wyboru". We wtorek swoje orędzie wygłosił z kolei premier Mateusz Morawiecki .

Orędzie Tomasza Grodzkiego. Tematem ma być afera wizowa

Orędzie zostanie wyemitowane w Polsat News i Interii. Pokaże je również Telewizja Publiczna. - Wystąpienie marszałka Grodzkiego to jedyna szansa, by o nieprawidłowościach związanych z wydawaniem wiz dowiedzieli się wszyscy Polacy. Międzynarodowy Dzień Demokracji to idealna okazja - mówi nam osoba współpracująca z senatorami KO.