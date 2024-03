Wieczorem orędzie prezydenta. Wiadomo, jaki będzie przekaz

W poniedziałek odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołane w ubiegłym tygodniu przez prezydenta Andrzeja Dudę. - Prezydent będzie mówił o strategii bezpieczeństwa, ale też przekaże uczestnikom wszystkich stron sceny politycznej, z jaką agendą jedzie do Waszyngtonu, bo ma konkretne pomysły, by będzie tam przekazywał - silniejsze NATO, zwiększenie finansowania - powiedział Mastalerek w Radiu ZET.

- Wieczorem o godzinie 20 będzie uroczyste orędzie pana prezydenta, w stacjach telewizyjnych - zapowiedział Mastalerek. - Bezpieczeństwo powinno zostać wyłączone ze sporu politycznego. To jest przekaz pana prezydenta - powiedział.

Duda i Tusk lecą do USA. "Polska mówi jednym głosem"

Prezydent i premier Donalda Tuska we wtorek lecą do Waszyngtonu, gdzie obaj spotkają się z prezydentem USA Joe Bidenem w 25. rocznicę dołączenia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego.