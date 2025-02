Urszula Demkow przeprasza. W tle wypowiedź o ratowniku medycznym

"Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by zadbać o godność, szacunek i wdzięczność dla wszystkich, którzy ratują nasze zdrowie i życie, a w szczególności ratowników medycznych" - podsumowała Urszula Demkow .

- Tak, szkolenia na pewno. Ważne jest też to, że ratownicy już w tej chwili mogą pracować krócej, bo do 60. roku życia - powiedziała Demkow, zauważając, że zabity ratownik "był już w wieku emerytalnym, to (dalsza praca w zawodzie - red.) był jego wybór".