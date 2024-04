Na jakiś czas musimy zapomnieć o wiośnie. Warunki w sobotę i niedzielę bardziej będą przypominać te panujące zimą. Będzie pochmurnie i w wielu miejscach deszczowo. Na północy i w górach spadnie też deszcz ze śniegiem i śnieg. Najgorzej będzie w sobotę - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda w sobotę w zimowej wersji

W pierwszy dzień weekendu pogoda mocno da się nam we znaki. Będzie pochmurnie, z większymi przejaśnieniami rano na południowym wschodzie, a po południu na Pomorzu.

W wielu miejscach będzie przelotnie padać deszcz. Najsilniejsze deszcze prognozowane są na na Pomorzu, Kaszubach i w rejonie Zatoki Gdańskiej, gdzie suma opadów może sięgnąć 15 mm. W pozostałych miejscach kraju suma opadów nie powinna przekroczyć 10 mm.

Oprócz deszczu na północy trzeba też liczyć się z deszczem ze śniegiem oraz krupą śnieżną. W górach spadnie śnieg: prognozowany jest przyrost pokrywy o 8-12 cm. Na południu Polski mogą pojawić się lokalne burze, którym miejscami morze towarzyszyć drobny grad lub krupa śnieżna.

W weekend najgorsza pogoda panować będzie w sobotę. W wielu miejscach spadnie deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami pojawią się też burze / wxcharts /

Kiepskiej pogodzie będzie towarzyszyć wiatr osiągający w porywach do 55 km/h. Jednak nad morzem i podczas burz może osiągać prędkość do 60 km/h, a w Bieszczadach do 70 km/h. Wysoko w górach może powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

Noc mroźna i śnieżna

Po ciężkim dniu noc nie przyniesie ukojenia. Wrócą lokalne przymrozki: na zachodzie i kotlinach karpackich temperatura spadnie do -3, -2 stopni Celsjusza. W centrum będzie około zera, zaś najcieplej na wschodzie: do 3 st. C.

Wciąż będzie pochmurnie w większości kraju, z miejscowymi opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem. W centrum, na północnym wschodzie oraz na terenach podgórskich i w górach może też padać śnieg. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej może sięgnąć nawet 7 cm. Wysoko w Sudetach w porywach może wiać do 60 km/h.

Niedziela nieco lepsza, ale wciąż chłodna

Druga połowa weekendu również będzie pochmurna, z licznymi opadami. Nasz kraj pozostanie w strefie powietrza polarnego morskiego. W północnej połowie Polski trzeba się liczyć z deszczem oraz deszczem ze śniegiem. W Karpatach będzie padać śnieg.

Nie ma co liczyć na ocieplenie. Na Pomorzu będzie nie więcej niż 2 do 5 st. C. W południowej części kraju będzie 6-8 stopni, zaś najcieplej będzie na wschodzie i północnym wschodzie, jednak temperatury nie przekroczą tam poziomu 13 stopni Celsjusza. Reklama

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 65 km/h.

Alerty IMGW: Przymrozki nie odpuszczą

Z powodu złej pogody IMGW prognozuje wydanie alertów pierwszego stopnia dla dużej części kraju. W sobotę ostrzeżenia dotyczące przymrozków mają obejmować następujące województwa:

zachodniopomorskie ;

; pomorskie ;

; kujawsko-pomorskie ;

; lubuskie ;

; wielkopolskie ;

; dolnośląskie ;

; opolskie ;

; śląskie ;

; małopolskie ;

; świętokrzyskie ;

; południowo-wschodnią część łódzkiego ;

; podkarpackie.

W weekend nocne przymrozki spodziewane są w dużej części kraju. IMGW prognozuje wydanie alertów dla 12 województw / wxcharts /

Nie będzie to jednak jedyne zjawisko, przed którym może ostrzegać IMGW w sobotę. Możliwe będą też alerty pierwszego stopnia związane z opadami śniegu: prognozowane są w województwie pomorskim oraz w południowej części dolnośląskiego.

Na niedzielę z kolei prognozowane są ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące przymrozków. Mogą one objąć województwa:

dolnośląskie ;

; opolskie ;

; śląskie ;

; małopolskie ;

; świętokrzyskie ;

; podkarpackie.

Najchłodniej w nocy będzie w zachodniej i południowej części kraju / wxcharts /

Przymrozki dalej będą się nam dawać we znaki. Jeśli warunki się nie zmienią, to niewykluczone, że w poniedziałek może zostać wydany alert IMGW ostrzegający przed tym zjawiskiem w całej Polsce.

