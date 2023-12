"Minister Finansów podpisał właśnie na moje polecenie rozporządzenie VAT 0 proc. na żywność. To oszczędność na zakupach dla milionów polskich rodzin" - przekazał szef rządu na platformie X. "Tak wygląda skuteczna i ambitna polityka" - skwitował.

Tymczasem według szefa obecnego rządu "to, co jest w interesie Polaków", powinno być przyjmowane w pierwszej kolejności". - Dlatego (...), zajmijmy się tym, co jest najważniejsze dla Polaków: realna tarcza energetyczna, zerowy VAT na żywność i wakacje kredytowe - mówił Morawiecki.