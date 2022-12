Jeśli po skończonym leczeniu szpitalnym lub ambulatoryjnym potrzebujesz jeszcze zabiegów, które będą pomocne w odzyskaniu sprawności, lekarz może skierować cię do sanatorium. Przy kwalifikacji zostanie wzięty pod uwagę twój aktualny stan zdrowia oraz wszystkie wskazania i przeciwwskazania. Istotne będzie także to, czy posiadasz ubezpieczenie zdrowotne.

Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w wystawianiu skierowań do sanatorium

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie lub rehabilitację sanatoryjną od 1 stycznia 2023 roku wprowadza zmiany dotyczące sposobu wystawiania skierowań. Od stycznia 2021 zaczęły obowiązywać e-skierowania. Jednak skierowania na leczenie i rehabilitację uzdrowiskową były ciągle wystawiane w postaci papierowej. Od nowego roku to się zmieni. Ważne jest to, że okres przejściowy, kiedy będą jeszcze dopuszczone te tradycyjne potrwa do 30 czerwca 2023 roku.

Skierowanie do sanatorium może zostać wystawione przez każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, czyli posiadającego podpisany kontrakt z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych albo będącego pracownikiem publicznego lub niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Najczęściej takie skierowanie wystawia lekarz rodzinny.



Nowe skierowania do sanatorium ułatwieniem dla seniorów

Elektroniczne skierowania mają być ułatwieniem dla seniorów. Kiedy lekarz wystawi taki dokument, od razu będzie on wysyłany za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej do wojewódzkiego oddziału NFZ. Odciąży to seniorów od czasochłonnego załatwiania formalności, bo do tej pory trzeba było przekazywać je osobiście lub dostarczyć pocztą.

Kolejnym usprawnieniem będzie możliwość sprawdzania etapów przetwarzania e-skierowania. Pacjent może poprosić o przesyłanie mu powiadomień dotyczących rejestracji skierowania, potwierdzenia lub ewentualnej odmowy i terminu rozpoczęcia leczenia. Otrzyma je w wybrany przez siebie sposób:

na numer telefonu w wiadomości sms

na adres mailowy

w aplikacji Internetowego konta pacjenta

do miejsca zamieszkania listem tradycyjnym.

Co będzie zawierało e-skierowanie?



oznaczenie świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie obejmujące nazwę usługodawcy, jego identyfikator, nr REGON,

nazwę oraz kody identyfikujące zakład leczniczy

specjalność zakładu leczniczego

adres miejsca wystawienia skierowania

numer umowy świadczeniodawcy z NFZ

numer identyfikujący skierowanie

datę wystawienia skierowana

dane osoby wystawiającej skierowanie, jej kwalifikacje zawodowe, identyfikator i podpis.

Papierowe skierowania w dwóch przypadkach

Ministerstwo Zdrowia w swoim rozporządzeniu przewiduje też wyjątki, które dają możliwość wypisywania skierowań do sanatorium wyłącznie w formie papierowej i wyszczególnia dwie sytuacje. Tradycyjne skierowanie otrzyma pacjent:

który, będzie miał odbyć leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową poza granicami naszego kraju

który, nie ma dostępu do internetu.

Zmiany w skierowaniach. Ważne terminy

Zmiany będą dotyczyć także ważności skierowania. Będzie ono ważne tylko przez rok, a z wyjazdu do uzdrowiska skorzystamy tylko raz w ciągu 3 lat. Co istotne, leczenie w sanatorium pacjent będzie mógł rozpocząć nie wcześniej niż po upływie pół roku od daty wydania skierowania. Osoby, które otrzymają skierowanie jeszcze przed 1 stycznia 2023 roku i nie zdążą z niego skorzystać, będą mogły pojechać do sanatorium jeszcze na starych zasadach.

Do tej pory, aby skorzystać z wyjazdu do sanatorium w ramach NFZ, należało spełniać odpowiednie wymogi i mieć zdiagnozowane schorzenie, które mogło być leczone w uzdrowisku. Niektóre grupy zawodowe, szczególnie te, pracujące w szkodliwych warunkach otrzymywały takie skierowania bez względu na stan zdrowia, jednak w związku ze zmianami, od 1 stycznia nie będzie już to możliwe.

Kolejki do sanatoriów się nie zmniejszą

Elektroniczne skierowania niestety nie sprawią, że kolejki do sanatoriów się zmniejszą. Czas oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe można sprawdzać w internecie, na stronie https://skierowania.nfz.gov.pl/. Wpisując kod skierowania i datę urodzenia otrzymasz przybliżoną informację dotyczącą czasu oczekiwania, terminu i miejsca leczenia oraz wybranego ośrodka.

Nowa forma skierowań na leczenie uzdrowiskowe jest tylko częścią reformy, która w całości wejdzie w życie w 2024 roku i będzie zakładała kolejne zmiany.



Klaudia Katarzyńska