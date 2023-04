Kiedy nadejdzie zmiana pogody? Sprawdź najlepsze prognozy w serwisie Interii

W weekend wyższe temperatury. Mogą pojawić się burze

Wyższych temperatur i powrotu do wiosennej aury spodziewać możemy się natomiast w drugiej części tygodnia, włączając w to weekend, kiedy to na termometrach w większości kraju ukaże się temperatura powyżej 15 stopni, do nawet 20 w cieniu. Wówczas skończą się opady, a na niebie ujrzymy słońce - szczególnie na zachodzie, na wschodzie bowiem możliwe będzie zachmurzenie.

Wiosenna będzie nie tylko sobota, ale także niedziela. Słonecznie będzie w centrum i na południu kraju, na zachodzie jednak w godzinach popołudniowych zaczną się opady z możliwością wystąpienia burz.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store