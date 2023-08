Do tragicznego pożaru w Choroszczy doszło w niedzielę 26 lutego w nocy. Policjanci zauważyli pożar, gdy jechali do tego domu na interwencję . Zgłoszenie wpłynęło po godz. 22.

Prokuratura: Nikt go do tego nie namawiał

Śledczy nie znaleźli też dowodów na to - a taki wątek również był w śledztwie badany - by ktokolwiek namawiał tego mężczyznę do targnięcia się na własne życie lub mu w tym samobójstwie pomógł. W tym zakresie - z braku znamion takiego przestępstwa - również postępowanie zostało umorzone.