Zalasewo. Są wyniki sekcji zwłok ofiar pożaru. Doszło do zabójstwa

Oprac.: Harald Kittel WIADOMOŚCI LOKALNE

"Nic nie zwiastowało takiej tragedii", a jednak czteroosobowa rodzina, która sprowadziła się do Zalasewa pod Poznaniem z Niemiec, nie żyje. Zwłoki znaleziono po pożarze w październiku ubiegłego roku. Teraz prokuratura ujawniła, że zmarłe - kobieta i jej córka - miały liczne obrażenia czaszki, podobnie jak 9-latek - co ustalono wcześniej. Przyczyną śmierci 61-latka było uduszenie foliowym workiem. Śledczy nadal nie wiedzą jednak, czy doszło tam do rozszerzonego samobójstwa, czy też ktoś rodzinę zamordował, a potem podpalił ich dom.

Zdjęcie 55-letnia kobieta i jej 14-letnia córka, których ciała znaleziono w ubiegłym roku po pożarze domu w podpoznańskim Zalasewie, zostały zabite - przekazała prokuratura / Łukasz Gdak / East News