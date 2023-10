Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) prof. Zbigniew Gaciong odniósł się w liście do oskarżeń o bierność i postępowanie na szkodę WUM.

Oskarżenia padają w związku z propalestyńską manifestacją, którą odbyła się 21 października w Warszawie. Wzięła w niej udział studentka medycyny V roku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która przygotowała transparent, na którym widniała flaga Izraela wrzucona do kosza i napis "Czyńmy świat czystym".

Rektor WUM o studentce z transparentem. "Została zawieszona"

"Zdarzenie miało miejsce poza murami uczelni, w sobotę, a więc w dzień wolny od zajęć. Już kilka godzin później policja została powiadomiona przez Uniwersytet o możliwości popełnienia przestępstwa. W pierwszy dzień roboczy po incydencie, norweska studentka została wezwana w celu złożenia wyjaśnień do dziekanatu. Na podstawie ustaleń w tym zakresie, niezwłocznie podjąłem decyzję o skierowaniu sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Studentów i Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a następnie również o zawieszeniu studentki" - napisał w liście rektor WUM.

Prof. Gaciong podkreślił, że ubolewa nad tym, że podano w wątpliwość naczelne wartości uczelni. Jak wskazał, WUM to "10 287 studentów, 1809 nauczycieli akademickich, w tym 186 tytularnych profesorów oraz wielu wspaniałych lekarzy pracujących w szpitalach, klinikach i przychodniach".

"Dzisiaj tym wszystkim osobom, które na co dzień leczą chorych i niosą pomoc, zarzuca się antysemityzm, propagowanie nazizmu, faszyzmu czy nawoływanie do mowy nienawiści. To bardzo szkodliwe kłamstwa dla nas wszystkich" - zaznaczył. Jednocześnie wskazał, że społeczność akademicka jest głęboko poruszona kryzysem na Bliskim Wschodzie.