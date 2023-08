- 1 sierpnia Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki został zaproszony do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w związku z oświadczeniami Ministra Kancelarii Prezydenta RP, Szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza - mówi Nikolenko w rozmowie z Ukrinform.

- Politycy nie powinni kwestionować wzajemnego zrozumienia i siły relacji między naszymi narodami . Żadne deklaracje nie przeszkodzą nam we wspólnym dążeniu do pokoju i budowaniu wspólnej europejskiej przyszłości - podkreślił rzecznik ukraińskiego MSZ.

"Brak wdzięczności Ukrainy"

- To co najważniejsze dziś, to obrona interesu polskiego rolnika. Jesteśmy w okresie żniw. Polskie zboże musi zostać zebrane, musi zostać zmagazynowane i dystrybuowane po odpowiedniej, godnej cenie - stwierdził