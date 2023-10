Autorzy raportu rozmawiali z pracownicami z Ukrainy, ich pracodawcami oraz organizacjami pozarządowymi. "Rynek pracy domowej jest w Polsce słabo uregulowany; i instytucje państwowe nie poczuwają się do odpowiedzialności za jego usystematyzowanie" - czytamy w dokumencie przygotowanym przez CASE we współpracy z CARE International in Poland.