To nie będzie pogoda, którą da się lubić. Czekają nas pochmurne dni, wypełnione nieprzyjemnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Chociaż nie będzie zimno, to aura zdecydowanie nie będzie zachęcać do przebywania na dworze. Sprawdź przygotowaną przez IMGW prognozę pogody na cały tydzień.