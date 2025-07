Tusk połączył się z Uznańskim-Wiśniewskim. "Machałem z całą rodziną"

Tusk połączył się z Uznańskim-Wiśniewskim. "Machałem ci z rodziną z Sopotu"

Podczas środowego łączenia z ISS premier porozmawiał z polskim astronautą. Naukowiec ujawnił, że w trakcie lotu rakietą Dragon zauważył Półwysep Helski. - O, to jak go widziałeś, to niedaleko jest Sopot. Ja ci wtedy z całą rodziną machałem - zażartował Donald Tusk. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz zapytał astronautę - w imieniu swoich córeczek - jak to jest przyłożyć głowę do poduszki w kosmosie.