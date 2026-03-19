Rzecznik generalny TSUE o decyzji polskiego sądu. "Narusza prawo"

Opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Deana Spielmanna dotyczy pytań prejudycjalnych skierowanych do TSUE przez Sąd Okręgowy w Warszawie, który prosił o wyjaśnienia dotyczące przejrzystości i prawidłowości Systemu Losowego Przydzielania Spraw (SLPS).

Chodzi o sytuację, kiedy do sądu drugiej instancji trafiły dwie sprawy, które w 2024 r. zostały losowo przydzielone za pośrednictwem systemu SLPS jednej sędzi.

Wspomniana sędzia została później przeniesiona do innego wydziału tego samego sądu, po czym Kolegium Sądu Okręgowego zwolniło ją, bez uzasadnienia, z prowadzenia 100 przydzielonych jej wcześniej spraw. Stało się to na wniosek samej sędzi, która wyraziła na to zgodę.

Sprawy trafiły z powrotem do puli SLPS i zostały rozlosowane między innych sędziów, w tym większość przydzielono jednej sędzi. Ta odwołała się od decyzji, argumentując to nierównomiernym rozłożeniem obowiązków. Jej skarga została jednak oddalona.

W czwartek rzecznik TSUE uznał, że odsunięcie sędzi bez uzasadnienia od prowadzenia spraw było niezgodne z prawem UE. Według niego brak kryteriów i obowiązku uzasadnienia takiej decyzji może stwarzać ryzyko arbitralności i nieuprawnionej ingerencji w przydział spraw.

Zdaniem Deana Spielmanna nie ma przy tym znaczenia, czy sędzia wyraziła na to zgodę, bo mogła ona wynikać np. z nacisków ze strony przełożonych.

Dodajmy, że rzecznik uznał, że sam system losowania spraw nie budzi zastrzeżeń pod warunkiem, że opiera się na przejrzystych zasadach.

