Nowe śmigłowce wojskowe na polskim niebie. Wsparcie od sąsiada

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Dwa śmigłowce śmigłowce UH-1Y Venom Czeskich Sił Zbrojnych przybyły do Polski - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ. Maszyny wykorzystywane będą do ochrony przestrzeni powietrznej na wschodniej flance NATO, zastępując wykorzystywane obecnie Mi-171Sz.

Dwa czeskie śmigłowce UH-1Y Venom lecą obok siebie, widoczna załoga w otwartej bocznej kabinie.
Czeskie śmigłowce wesprą ochronę wschodniej flanki NATO

W skrócie

  • Dwa śmigłowce UH-1Y Venom Czeskich Sił Zbrojnych wylądowały w Polsce i zastąpią dotychczas wykorzystywane Mi-171Sz.
  • Maszyny mają wspierać ochronę przestrzeni powietrznej na wschodniej flance NATO, zwiększając interoperacyjność i efektywność współdziałania.
  • Dowództwo Operacyjne RSZ i szef polskiego resortu obrony podkreślili znaczenie współpracy sojuszniczej dla bezpieczeństwa Polski i regionu.
Pierwsze informacje o przyjeździe nowych pilotów i dwóch maszyn czeska armia informowała pod koniec lutego. Po kilkunastu dniach Dowództwo Operacyjne RZS poinformowało o pojawianiu się śmigłowców na terenie naszego kraju.

    "W środę, 18 marca 2026 r. po godz. 14.00 dwa śmigłowce UH-1Y Venom Czeskich Sił Zbrojnych wylądowały w Polsce i wkrótce przejmą zadania realizowane dotąd przez Mi-171SZ, wzmacniając ochronę przestrzeni powietrznej na wschodniej flance NATO" - napisano.

    Wschodnia flanka NATO. Czeska misja wsparcia polskiej armii

    Jak podkreślono w komunikacie DORSZ wsparcie ochrony polskiego nieba przez wojska sojusznicze z Czech to kolejne potwierdzenie gotowości państw Sojuszu do działania w środowisku wielonarodowym.

    "Wprowadzenie nowych platform zwiększa interoperacyjność, zdolności reagowania oraz efektywność współdziałania operacyjnego. Czeskie Siły Zbrojne kolejny raz potwierdzają zdolność do natychmiastowego wsparcia - z nowoczesnym sprzętem i wysoko wyszkolonym personelem. Dziękujemy Czeskiej Armii za współdziałanie i wkład w bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO" - stwierdzono.

    Informację o czeskich maszynach skomentował także, w mediach społecznościowych, szef polskiego resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

    "Bezpieczeństwo NATO budujemy razem - poprzez współpracę, interoperacyjność i gotowość do wspólnego działania. Obecność naszych sojuszników zwiększa bezpieczeństwo Polski i całego regionu" - czytamy.

