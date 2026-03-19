W skrócie Dwa śmigłowce UH-1Y Venom Czeskich Sił Zbrojnych wylądowały w Polsce i zastąpią dotychczas wykorzystywane Mi-171Sz.

Maszyny mają wspierać ochronę przestrzeni powietrznej na wschodniej flance NATO, zwiększając interoperacyjność i efektywność współdziałania.

Dowództwo Operacyjne RSZ i szef polskiego resortu obrony podkreślili znaczenie współpracy sojuszniczej dla bezpieczeństwa Polski i regionu.

Pierwsze informacje o przyjeździe nowych pilotów i dwóch maszyn czeska armia informowała pod koniec lutego. Po kilkunastu dniach Dowództwo Operacyjne RZS poinformowało o pojawianiu się śmigłowców na terenie naszego kraju.

"W środę, 18 marca 2026 r. po godz. 14.00 dwa śmigłowce UH-1Y Venom Czeskich Sił Zbrojnych wylądowały w Polsce i wkrótce przejmą zadania realizowane dotąd przez Mi-171SZ, wzmacniając ochronę przestrzeni powietrznej na wschodniej flance NATO" - napisano.

Wschodnia flanka NATO. Czeska misja wsparcia polskiej armii

Jak podkreślono w komunikacie DORSZ wsparcie ochrony polskiego nieba przez wojska sojusznicze z Czech to kolejne potwierdzenie gotowości państw Sojuszu do działania w środowisku wielonarodowym.

"Wprowadzenie nowych platform zwiększa interoperacyjność, zdolności reagowania oraz efektywność współdziałania operacyjnego. Czeskie Siły Zbrojne kolejny raz potwierdzają zdolność do natychmiastowego wsparcia - z nowoczesnym sprzętem i wysoko wyszkolonym personelem. Dziękujemy Czeskiej Armii za współdziałanie i wkład w bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO" - stwierdzono.

Informację o czeskich maszynach skomentował także, w mediach społecznościowych, szef polskiego resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Bezpieczeństwo NATO budujemy razem - poprzez współpracę, interoperacyjność i gotowość do wspólnego działania. Obecność naszych sojuszników zwiększa bezpieczeństwo Polski i całego regionu" - czytamy.

