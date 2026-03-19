W trzech powiatach lepiej z domu nie wychodzić. Szkodliwy pył w powietrzu

Jakub Wojciechowski

Niebezpieczne stężenie szkodliwych związków w powietrzu. Rządowi specjaliści ostrzegają przed smogiem w centrum kraju. W województwie łódzkim zagrożone są trzy powiaty, w tym największe miasto regionu. Wystosowano alert RCB.

Smog w Łodzi. Ludzie spacerujący w powietrzu zanieczyszczonym pyłem zawieszonym PM10
W samej Łodzi oraz w dwóch powiatach województwa wystąpiło zagrożenie smogiem. Z tego powodu wydano alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alert wydało w czwartek przed południem. Powodem tej decyzji jest możliwe wysokie stężenie szkodliwych dla zdrowia cząsteczek w powietrzu.

Alert RCB. Smog w trzech powiatach jednego województwa

"Uwaga! Dziś (19.03) prognozowana zła jakość powietrza - SMOG (pył zawieszony - PM10). Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń" - komunikat tej treści otrzymali odbiorcy przebywający na terenie części województwa łódzkiego.

Alert RCB z powodu smogu wydano dla następujących powiatów:

  • radomszczańskiego;
  • łaskiego;
  • Łodzi.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi mieszkańcom tych terenów, żeby w najbliższym czasie:

  • zrezygnowali ze spacerów na świeżym powietrzu;
  • nie uprawiali sportów na zewnątrz;
  • ograniczyli wietrzenie pomieszczeń.

    Alarm smogowy - kiedy się pojawia?

    Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyjaśnia, że pył zawieszony to mieszanina cząstek stałych i kropelek cieczy, które utrzymują się w powietrzu.

    Te cząsteczki mogą zawierać między innymi związki siarki, azotu, związki organiczne (w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy nie większej niż 10 mikrometrów.

      Alert RCB: Co to jest i kiedy się je otrzymuje?

      Alert RCB dotyczy wszystkich zdarzeń bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu. Jest rozsyłany w sytuacjach nadzwyczajnych.

      Dotyczy to między innymi możliwego wysokiego stężenia szkodliwych związków w powietrzu.

      Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

