W trzech powiatach lepiej z domu nie wychodzić. Szkodliwy pył w powietrzu
Niebezpieczne stężenie szkodliwych związków w powietrzu. Rządowi specjaliści ostrzegają przed smogiem w centrum kraju. W województwie łódzkim zagrożone są trzy powiaty, w tym największe miasto regionu. Wystosowano alert RCB.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alert wydało w czwartek przed południem. Powodem tej decyzji jest możliwe wysokie stężenie szkodliwych dla zdrowia cząsteczek w powietrzu.
Alert RCB. Smog w trzech powiatach jednego województwa
"Uwaga! Dziś (19.03) prognozowana zła jakość powietrza - SMOG (pył zawieszony - PM10). Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń" - komunikat tej treści otrzymali odbiorcy przebywający na terenie części województwa łódzkiego.
Alert RCB z powodu smogu wydano dla następujących powiatów:
- radomszczańskiego;
- łaskiego;
- Łodzi.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi mieszkańcom tych terenów, żeby w najbliższym czasie:
- zrezygnowali ze spacerów na świeżym powietrzu;
- nie uprawiali sportów na zewnątrz;
- ograniczyli wietrzenie pomieszczeń.
Alarm smogowy - kiedy się pojawia?
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyjaśnia, że pył zawieszony to mieszanina cząstek stałych i kropelek cieczy, które utrzymują się w powietrzu.
Te cząsteczki mogą zawierać między innymi związki siarki, azotu, związki organiczne (w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy nie większej niż 10 mikrometrów.
Alert RCB: Co to jest i kiedy się je otrzymuje?
Alert RCB dotyczy wszystkich zdarzeń bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu. Jest rozsyłany w sytuacjach nadzwyczajnych.
Dotyczy to między innymi możliwego wysokiego stężenia szkodliwych związków w powietrzu.
Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.
