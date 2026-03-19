Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alert wydało w czwartek przed południem. Powodem tej decyzji jest możliwe wysokie stężenie szkodliwych dla zdrowia cząsteczek w powietrzu.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Alert RCB. Smog w trzech powiatach jednego województwa

"Uwaga! Dziś (19.03) prognozowana zła jakość powietrza - SMOG (pył zawieszony - PM10). Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń" - komunikat tej treści otrzymali odbiorcy przebywający na terenie części województwa łódzkiego.

Alert RCB z powodu smogu wydano dla następujących powiatów:

radomszczańskiego ;

łaskiego ;

Łodzi.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi mieszkańcom tych terenów, żeby w najbliższym czasie:

zrezygnowali ze spacerów na świeżym powietrzu;

nie uprawiali sportów na zewnątrz;

ograniczyli wietrzenie pomieszczeń.

Alarm smogowy - kiedy się pojawia?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyjaśnia, że pył zawieszony to mieszanina cząstek stałych i kropelek cieczy, które utrzymują się w powietrzu.

Te cząsteczki mogą zawierać między innymi związki siarki, azotu, związki organiczne (w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy nie większej niż 10 mikrometrów.

Alert RCB: Co to jest i kiedy się je otrzymuje?

Alert RCB dotyczy wszystkich zdarzeń bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu. Jest rozsyłany w sytuacjach nadzwyczajnych.

Dotyczy to między innymi możliwego wysokiego stężenia szkodliwych związków w powietrzu.

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

"Nawet do 90 tys.". Dziemianowicz-Bąk w "Gościu Wydarzeń" o karach dla pracodawców Polsat News