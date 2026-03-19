Skrytykował PiS, naraził się Kaczyńskiemu. Kim jest Jacek Włosowicz?

Karolina Myszkowska

Jacek Włosowicz to wieloletni parlamentarzysta i samorządowiec, który w ostatnich dniach ponownie znalazł się w centrum uwagi - tym razem nie za sprawą działalności legislacyjnej, lecz konfliktu z własnym zapleczem politycznym.

Jacek Włosowicz urodził się 25 stycznia 1966 roku w Skalbmierzu (woj. świętokrzyskie). Wykształcenie zdobywał na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej do 1991 roku oraz studiował handel zagraniczny na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie do 1994 roku.

Zanim wszedł do polityki ogólnopolskiej, przez dekadę prowadził własną działalność gospodarczą w Kielcach, a w latach 2002- 2005 był radnym miejskim.

Jacek Włosowicz w PiS i poza PiS. Kariera polityczna

Do Prawa i Sprawiedliwości Włosowicz wstąpił w 2002 roku. Jego kariera parlamentarna rozpoczęła się w roku 2005, gdy z listy PiS zdobył mandat senatora.

W kolejnych latach jego droga polityczna była zmienna - w 2009 roku został eurodeputowanym VII kadencji, pracując w Komisji Budżetowej, a później związał się z Solidarną Polską, gdzie pełnił funkcję skarbnika.

    Do Senatu powrócił w 2015 roku, ponownie z poparcia PiS, uzyskując reelekcję w 2019 roku oraz mandat na kolejną kadencję w 2023 roku.

    Choć formalnie od 2011 roku nie był członkiem PiS, pozostawał związany z obozem tej partii.

    Konflikt z PiS i wykluczenie

    W ostatnich dniach wokół Włosowicza zrobiło się głośno po jego krytycznych wypowiedziach pod adresem Jarosława Kaczyńskiego i kierunku, w jakim - jego zdaniem - zmierza partia. Senator stwierdził publicznie, że PiS "robi się partią nacjonalistyczną", a część polityków została "programowo osierocona".

    Słowa te spotkały się z ostrą reakcją władz ugrupowania. Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował w środę o zawieszeniu Włosowicza w prawach członka klubu parlamentarnego oraz wszczęciu procedury jego usunięcia.

    W uzasadnieniu zarzucono mu brak zaangażowania w kluczowe - z perspektywy PiS - sprawy, takie jak rosnące ceny, bezrobocie czy polityka unijna.

    Dodatkowo krytycy z obozu partii wskazują na jego rzekome zbliżenie do koalicji rządzącej oraz brak dyscypliny parlamentarnej.

    Z kolei w czwratek rano o wykluczeniu polityka z klubu PiS poinformował senator Stanisław Karczewski.

    "Przed chwilą zadzwoniłem do Jacka Włosowicza i poinformowałem go o wykluczeniu z klubu PiS" - napisał Karczewski na X.

    Jacek Włosowicz a PiS. Spór o kierunek polityczny

    Sam Włosowicz odpiera zarzuty, podkreślając, że jego wypowiedzi wynikają z troski o pierwotny charakter partii, do której - jak przypomina - przystąpił już w momencie powstania. W jego ocenie PiS odszedł od konserwatywnego, programowego kursu na rzecz bardziej radykalnej narracji.

    Zapisałem się po raz pierwszy do partii w roku 2001, gdy Prawo i Sprawiedliwość powstało. Miała to być konserwatywna partia, skupiona na ludziach, na programie dla kraju
    Jacek Włosowicz w "Debacie Gozdyry" w Polsat News

    Polityk wskazuje także, że już wcześniej sygnalizował problemy gospodarcze, m.in. ryzyko wzrostu inflacji, jednak jego głos był ignorowany.

    - Mówiłem, że będziemy mieli problem z inflacją, bo bank centralny za późno planuje swoją interwencję (...). Odżegnano mnie wtedy od jakiejkolwiek wiedzy ekonomicznej, którą mam - tłumaczył na antenie Polsat News w programie "Debata Gozdyry".

    - Nie jest mi miło, że po 25 latach poświęcania swojej pracy, czasu i pieniędzy na rozwój partii zostałem z niej wyrzucony - skomentował z kolei w rozmowie z "Faktem" swoje wykluczenie z PiS.

    Przyszłość Włosowicza pod znakiem zapytania

    Obecna sytuacja stawia przyszłość Jacka Włosowicza pod znakiem zapytania. Ewentualne usunięcie z klubu parlamentarnego PiS oznaczałoby jego polityczną izolację w Senacie i konieczność zdefiniowania swojej roli na nowo - czy jako niezależnego senatora czy potencjalnego sojusznika innych środowisk.

    Jedno jest pewne: Jacek Włosowicz, dotąd raczej polityk drugiego planu, znalazł się w centrum jednego z bardziej wyrazistych sporów wewnętrznych ostatnich miesięcy.

      "Polityczny WF": Polexit. Jak prawica zmienia zdanie o UE?INTERIA.PLINTERIA.PL

