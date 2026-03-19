Jacek Włosowicz urodził się 25 stycznia 1966 roku w Skalbmierzu (woj. świętokrzyskie). Wykształcenie zdobywał na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej do 1991 roku oraz studiował handel zagraniczny na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie do 1994 roku.

Zanim wszedł do polityki ogólnopolskiej, przez dekadę prowadził własną działalność gospodarczą w Kielcach, a w latach 2002- 2005 był radnym miejskim.

Jacek Włosowicz w PiS i poza PiS. Kariera polityczna

Do Prawa i Sprawiedliwości Włosowicz wstąpił w 2002 roku. Jego kariera parlamentarna rozpoczęła się w roku 2005, gdy z listy PiS zdobył mandat senatora.

W kolejnych latach jego droga polityczna była zmienna - w 2009 roku został eurodeputowanym VII kadencji, pracując w Komisji Budżetowej, a później związał się z Solidarną Polską, gdzie pełnił funkcję skarbnika.

Do Senatu powrócił w 2015 roku, ponownie z poparcia PiS, uzyskując reelekcję w 2019 roku oraz mandat na kolejną kadencję w 2023 roku.

Choć formalnie od 2011 roku nie był członkiem PiS, pozostawał związany z obozem tej partii.

Konflikt z PiS i wykluczenie

W ostatnich dniach wokół Włosowicza zrobiło się głośno po jego krytycznych wypowiedziach pod adresem Jarosława Kaczyńskiego i kierunku, w jakim - jego zdaniem - zmierza partia. Senator stwierdził publicznie, że PiS "robi się partią nacjonalistyczną", a część polityków została "programowo osierocona".

Słowa te spotkały się z ostrą reakcją władz ugrupowania. Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował w środę o zawieszeniu Włosowicza w prawach członka klubu parlamentarnego oraz wszczęciu procedury jego usunięcia.

W uzasadnieniu zarzucono mu brak zaangażowania w kluczowe - z perspektywy PiS - sprawy, takie jak rosnące ceny, bezrobocie czy polityka unijna.

Dodatkowo krytycy z obozu partii wskazują na jego rzekome zbliżenie do koalicji rządzącej oraz brak dyscypliny parlamentarnej.

Z kolei w czwratek rano o wykluczeniu polityka z klubu PiS poinformował senator Stanisław Karczewski.

"Przed chwilą zadzwoniłem do Jacka Włosowicza i poinformowałem go o wykluczeniu z klubu PiS" - napisał Karczewski na X.

Jacek Włosowicz a PiS. Spór o kierunek polityczny

Sam Włosowicz odpiera zarzuty, podkreślając, że jego wypowiedzi wynikają z troski o pierwotny charakter partii, do której - jak przypomina - przystąpił już w momencie powstania. W jego ocenie PiS odszedł od konserwatywnego, programowego kursu na rzecz bardziej radykalnej narracji.

Zapisałem się po raz pierwszy do partii w roku 2001, gdy Prawo i Sprawiedliwość powstało. Miała to być konserwatywna partia, skupiona na ludziach, na programie dla kraju

Polityk wskazuje także, że już wcześniej sygnalizował problemy gospodarcze, m.in. ryzyko wzrostu inflacji, jednak jego głos był ignorowany.

- Mówiłem, że będziemy mieli problem z inflacją, bo bank centralny za późno planuje swoją interwencję (...). Odżegnano mnie wtedy od jakiejkolwiek wiedzy ekonomicznej, którą mam - tłumaczył na antenie Polsat News w programie "Debata Gozdyry".

- Nie jest mi miło, że po 25 latach poświęcania swojej pracy, czasu i pieniędzy na rozwój partii zostałem z niej wyrzucony - skomentował z kolei w rozmowie z "Faktem" swoje wykluczenie z PiS.

Przyszłość Włosowicza pod znakiem zapytania

Obecna sytuacja stawia przyszłość Jacka Włosowicza pod znakiem zapytania. Ewentualne usunięcie z klubu parlamentarnego PiS oznaczałoby jego polityczną izolację w Senacie i konieczność zdefiniowania swojej roli na nowo - czy jako niezależnego senatora czy potencjalnego sojusznika innych środowisk.

Jedno jest pewne: Jacek Włosowicz, dotąd raczej polityk drugiego planu, znalazł się w centrum jednego z bardziej wyrazistych sporów wewnętrznych ostatnich miesięcy.

