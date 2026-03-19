Senator PiS wykluczony z klubu. "Nie jest mi miło"

Marcin Czekaj

Aktualizacja

"Przed chwilą zadzwoniłem do Jacka Włosowicza i poinformowałem go o wykluczeniu z klubu PiS" - przekazał na platformie X Stanisław Karczewski. - Nie jest mi miło, że po 25 latach poświęcania swojej pracy, czasu i pieniędzy na rozwój partii zostałem z niej wyrzucony - skomentował Włosowicz w rozmowie z "Faktem". Dzień wcześniej senator pozytywnie wypowiadał się m.in. na temat unijnego mechanizmu SAFE.

Senator Jacek Włosowicz w garniturze i krawacie stoi na tle jasnego, rozmytego tła, lekko się uśmiecha.
Senator Jacek Włosowicz (na zdjęciu) został wykluczony z klubu parlamentarnego PiSANDRZEJ IWANCZUKReporter

W skrócie

  • Jacek Włosowicz został wykluczony z klubu PiS po 25 latach działalności, o czym poinformował Stanisław Karczewski.
  • Rzecznik PiS Rafał Bochenek zarzucił Włosowiczowi, że jego wypowiedzi wskazują na mentalne poparcie dla Tuska i brak reakcji na ważne sprawy społeczne.
  • Włosowicz w programie "Debata Gozdyry" podkreślał poparcie dla programu SAFE oraz krytykował sprzeciw wobec tej unijnej pożyczki.
Stanisław Karczewski poinformował o podjętej decyzji w sprawie senatora PiS Jacka Włosowicza za pośrednictwem wpisu na platformie X.

"Przed chwilą zadzwoniłem do Jacka Włosowicza i poinformowałem go o wykluczeniu z klubu PiS" - napisał

Z wykluczonym z klubu politykiem skontaktowała się następnie redakcja "Faktu". - Nie jest mi miło, że po 25 latach poświęcania swojej pracy, czasu i pieniędzy na rozwój partii zostałem z niej wyrzucony. (...) Nie popieram tego, że partia skręca wyraźnie w prawo i przez to traci swój elektorat - skomentował.

Senator PiS wykluczony z klubu. "Mentalnie znajduje się po stronie Tuska"

Przypomnijmy, że rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował w środę wieczorem o zawieszeniu senatora Jacka Włosowicza. Wówczas wszczęto również procedurę jego usunięcia z klubu.

"Dzisiaj rekordowo rosną ceny i rachunki, wzrasta bezrobocie, wdrażane są unijne szaleństwa, takie jak ETS2 czy umowa z krajami Mercosuru. Charakterystyczne, że te sprawy pana senatora nie zajmują" - pisał rzecznik.

"Jego dzisiejsze wypowiedzi wyraźnie pokazują, że od dawna mentalnie znajduje się po stronie Tuska. Rolą parlamentarzysty jest praca na rzecz polskich obywateli i reagowanie, wtedy, gdy dzieje się im krzywda" - dodawał Bochenek.

    "Debata Gozdyry". Włosowicz skrytykował PiS za opór ws. SAFE

    Dodajmy, że niedługo przed decyzją partii Jacek Włosowicz krytykował w programie "Debata Gozdyry" na antenie Polsat News opór opozycji wobec przyjęcia unijnej pożyczki z programu SAFE. Ponadto stanowczo potępił głosy dotyczące możliwego referendum na temat wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

    - Przez lata udowadnialiśmy sami sobie, że przynależymy do cywilizacji zachodniej, a emancypacją cywilizacji zachodniej jest obecnie Unia i tam jest nasze miejsce. Jeżeli są u nas w kraju osoby, które wyobrażają sobie, że przeprowadzą referendum i na tyle wzbudzą emocje antyunijne, albo wyjdą bez referendum, to co sobie wyobrażają? Że my dalej będziemy niezależnym, bogatym krajem? - pytał na antenie Polsat News.

    - Wiele osób, które są z prawej strony, natomiast ich kariera czy życie polityczne nie są uzależnione od bycia na czołowych pozycjach w partii, przez ostatnie godziny wyraziło mi poparcie i jasno poparło poglądy, że powinniśmy skorzystać z SAFE na zasadach zaproponowanych przez komisję - dodał.

    Senator podkreśli, że podtrzymuje swoje słowa ws. programu SAFE

    Polityk stwierdził następnie, że liczy, iż w PiS "dojdzie do jakiegoś przewartościowania" i partia powróci na "twardą konserwatywną drogę".

    Wcześniej we wtorek senator na antenie TVN24 ocenił, że program SAFE stanowi "bardzo duży impuls finansowy i gospodarczy" dla Polski. Wyraził wówczas także niezadowolenie z obecnego kierunku partii.

    Dopytywany w czwartek przez "Fakt" czy podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące pożyczki odpowiedział stanowczo. - Mam nadzieję, że pomimo weta prezydenta zostanie on (program SAFE) wdrożony, ponieważ Komisja Europejska nie wymaga ścieżki parlamentarnej. Są państwa unijne, które już rozpoczęły realizację programu - powiedział.

