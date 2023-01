Trzy miliardy zł dla Warszawy? Trzaskowski: Mam nadzieję, że to nie tylko zapowiedź

Oprac.: Joanna Mazur Polska

Jesteśmy gotowi do rozmów z rządem o zapowiedzianym przez premiera Mateusza Morawieckiego wsparciu na inwestycje w wysokości trzech mld. zł - powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podczas środowej konferencji prasowej. Zaznaczył również, że "ma nadzieję, że nie jest to tylko zapowiedź". - Przyjmujemy to za prawdziwą inicjatywę i chęć oddania części pieniędzy, które Warszawie zostały zabrane - stwierdził.

Zdjęcie Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas środowej konferencji prasowej / Paweł Supernak / PAP