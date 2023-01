Silne porywy wiatru w górach. Możliwe zawieje i zamiecie śnieżne

Temperatura maksymalna wyniesie od -7 st. C na północnym wschodzie do około 1 st. C w centrum i 8 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie na wschodzie słaby i zmienny, a w pozostałej części kraju słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Natomiast wieczorem na zachodzie wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty. Nad morzem może osiągnąć prędkość w porywach do 60 km/h i wiać z kierunków zachodnich, a w górach porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h, co oznacza zawieje i zamiecie śnieżne.

