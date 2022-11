"W ciągu pięciu dni policyjnych działań - a przypominam trwają one jeszcze dziś w Dzień Zaduszny - odnotowano 286 wypadków, 25 ofiar, 326 osób rannych, 1592 kierowców zatrzymanych w stanie nietrzeźwości i 303 przekroczenia dopuszczalnej prędkości w najwyższym zakresie, czyli ponad 50 km/h" - poinformował nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. W tym roku było o 10 ofiar niż mniej w analogicznym okresie ubiegłego r.

Jak co roku na polskich drogach pojawiły się policyjne patrole motocykle, oznakowane i nieoznakowane radiowozy, a z powietrza sytuację na drogach oraz w pobliżu cmentarzy obserwowano wykorzystując drony i policyjne śmigłowce.

Reklama

Policja podsumowuje akcję "Znicz"

Opas dodał, że we wtorek odnotowano 39 wypadków drogowych, w których zginęło 7 osób, w tym jeden pieszy, troje kierujących pojazdami, troje pasażerów oraz jeden rowerzysta, a 45 zostało rannych. Tylko tego dnia policjanci zatrzymali 304 nietrzeźwych kierujących.

W tym roku doszło do 109 mniej wypadków niż w 2021 r. w analogicznym kresie. Liczba zabitych jest mniejsza o 10 osób, liczba rannych mniejsza o 139. z kolei liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców była większa o 69 osób.

Jeżeli chodzi o interwencje związane z przekraczaniem dopuszczalnej prędkości w zakresie większym niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, tam gdzie skutkuje to zatrzymaniem uprawnień do kierowania pojazdami na 3 miesiące oraz wysokim mandatem, w tym roku było to 303, a w zeszłym roku 615.