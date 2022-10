Z danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w piątek i w sobotę doszło do 140 wypadków drogowych, w których zginęło 14 osób, a 149 osób odniosło obrażenia.

Przez dwa ostatnie dni policjanci zatrzymali 618 kierujących po alkoholu, zaś 92 kierowców przekroczyło prędkość powyżej 50 km/h. W tym czasie na drogach kontrole prowadziło średnio ok. 5 tys. policjantów pionu ruchu drogowego.

Dla porównania w takim samym okresie ubiegłego roku odnotowano 194 wypadki drogowe, w których zginęło 18 osób, a 232 osoby zostały ranne.

Wszystkich Świętych. Wypadki i zatrzymania nietrzeźwych kierowców

Jak przekazał nadkom. Robert Opas, tylko w sobotę doszło do 63 wypadków drogowych, w których zginęło pięć osób, a 74 osoby zostały ranne. Policjanci zatrzymali 315 nietrzeźwych kierujących.

- W tym najpoważniejszym zakresie naruszeń prędkości - powyżej 50 km/h - odnotowaliśmy niewiele, bo 39 interwencji - poinformował nadkom. Robert Opas. Dodał, że w porównaniu do ubiegłorocznej soboty było o 40 mniej wypadków drogowych, o osiem mniej ofiar śmiertelnych i o 57 mniej osób rannych.

Opas zwrócił uwagę, że wśród pięciu ofiar śmiertelnych z soboty, cztery osoby to piesi, a dwa ze zdarzeń, które miały miejsce w rejonie przejść dla pieszych. Dodał, że do jednego ze zdarzeń doszło w Toruniu, gdzie kierujący saabem potrącił na przejściu dla pieszych 81-latkę, a następnie uciekł z miejsca wypadku, ale został zatrzymany przez policjantów.

- Drugie z tych zdarzeń miało miejscu w Ostrowi Mazowieckiej. Kierujący toyotą potrącił leżącego na pasie ruchu pieszego. Mężczyzna zginął na miejscu - poinformował Opas. Trzecie potrącenie - jak przekazał - miało miejsce w rejonie przejścia dla pieszych, gdzie 18-letni kierujący audi potrącił 12-letniego chłopca, który zmarł po przewiezieniu do szpitala.

- Są to osoby, których już między nami nie ma, dlatego zwracam się po raz kolejny z apelem - zauważajmy innych uczestników ruchu drogowego. Nasze zachowanie za kierownicą jest najbardziej istotne - powiedział.

Akcja "Znicz" a Wszystkich Świętych. Apel do pieszych i kierowców

Zwracając się do kierujących nadkom. Opas zaznaczył, by pamiętali, że w tym okresie roku widoczność jest znacznie ograniczona. - Wcześnie zapadający zmrok, mimo wszystko delikatnie śliska jezdnia ze względu na różnego rodzaju zamglenia, opady atmosferyczne, powoduje to, że droga zatrzymania pojazdu zdecydowanie się wydłuża - mówił.

Dodał, że obserwacja rejonu przejść dla pieszych i dostosowanie prędkości do warunków ruchu pozwoli uniknąć wypadów.

Zwracając się natomiast do pieszych przypomniał, żeby zapewnili sobie jak najlepszą widoczność i stosowali elementy odblaskowe nie tylko tam, gdzie wymaga tego prawo. - Chodzi tutaj przede wszystkim o widoczność i bezpieczeństwo tych uczestników ruchu, a nie o nakładanie mandatów karnych - zapewnił.

Kontrole policyjne na Wszystkich Świętych. Akcja "Znicz"

W okresie Wszystkich Świętych policjanci prowadzą wzmożone kontrole w ruchu drogowym i w rejonach nekropolii. Do zadań funkcjonariuszy pełniących w tym czasie służbę należy m.in. zapewnienie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju i drogach prowadzących do cmentarzy.

W miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień policjanci kierują ruchem.

Podczas kontroli policjanci zwracają szczególna uwagę na przekraczanie dozwolonych limitów prędkości czy nieprawidłowe zachowania kierowców wobec pieszych; kontrolują także trzeźwość kierowców.