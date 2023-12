Do zdarzania doszło w sobotę. Samochód osobowy wjechał w grupę czterech osób. Trzy zginęły na miejscu - to osoby dorosłe w wieku 43 i 44 lat oraz siedmioletni chłopiec.

Międzyzdroje. Areszt dla podejrzanego kierowcy

Wcześniej we wtorek przekazano informacje o badaniu krwi, jakiemu poddany został 35-letni mężczyzna. Jak wynika z informacji serwisu rmf24.pl, badania wykazały, że we krwi mężczyzny wykryto ecstasy i alpha-PHP - pierwszy ze środków to narkotyk, z kolei drugi to silnie działający dopalacz.