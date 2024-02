Tomasz Komenda nie żyje. "Smutna, niesprawiedliwa historia"

- Bardzo smutna, niesprawiedliwa historia, taka, która rozdziera serce. Bo człowiek ma poczucie, że udało się go wyciągnąć z więzienia, głównie dzięki staraniom jego matki, adwokata i tak się to wszystko tragicznie skończyło, mimo tego, że uzyskał odszkodowanie - mówiła Żukowska. Jak jednak dodała, "pieniądze szczęścia nie dają i nie dają też zdrowia".

- Mam straszne poczucie takiego wewnętrznego żalu, że nie udało się nawet tej sprawiedliwości dla niego uzyskać - nie finansowej, ale związanej z tym, kto go skazał. Te osoby, które - jak się okazało - skazały go bez dowodów, same nie poniosły za to żadnej odpowiedzialności - mówiła też przewodnicząca klubu Lewicy.