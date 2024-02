Tomasz Komenda nie żyje. Miał 46 lat

Nie żyje Tomasz Komenda. Spędził 18 lat w więzieniu za zbrodnię, której nie popełnił

Jak wówczas mówił sam Komenda, "żadne pieniądze nie wynagrodzą mu tego, co stracił". - Czy to 12 czy 18 milionów, to tylko moneta. Moich lat nikt już nie wróci - dodawał.