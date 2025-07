W kończącym się tygodniu sporo emocji wywołała petycja skierowana do Sejmu, w której autor domagał się obciążenia osób bezdzietnych wyższą składką emerytalną. Nowa wersja tzw. bykowego ostatecznie została jednogłośnie odrzucona przez posłów. To jedno z pięciu rozwiązań, które do dyspozycji ma sejmowa Komisja do Spraw Petycji.