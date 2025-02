mObywatel to bezpłatna aplikacja mobilna wydawana przez Ministerstwo Cyfryzacji. Oferuje polskim obywatelom dostęp do cyfrowych usług urzędowych oraz elektronicznych dokumentów, a co najważniejsze, zastępuje tradycyjny dowód osobisty. Dzięki niej można także składać wnioski, zrealizować e-recepty czy nawet opłacić podatki.

mObywatel może przestać działać

Jak każda inna aplikacja, także mObywatel przechodzi systemowe aktualizacje. Najbliższa z nich, ze względów bezpieczeństwa, dotycząca odnowienia certyfikatu domenowego aplikacji, odbędzie się 25 lutego. Reklama

Co bardzo istotne, aby móc korzystać z aplikacji mObywatel po 25 lutego, należy mieć aktualną wersję. Aktualną, czyli taką, która będzie oznaczona numerem 4.50.1 lub wyższym. Skąd wiadomo, czy mObywatel będzie działał po aktualizacji?

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, wszystko zależy od ustawień aplikacji. Jeżeli mObywatel aktualizuje się automatycznie, a z czego korzysta spora grupa użytkowników, nie musimy nic robić. Aktualna wersja aplikacja zainstaluje się sama.

Aktualizacja mObywatel czasami musi odbyć się ręcznie. Tak jest w sytuacji, kiedy aplikacja nie robi tego automatycznie. A jest to niezwykle istotne. Aktualizowanie aplikacji służy nie tylko rozbudowie jej możliwości czy poprawie funkcjonowania, ale także zwiększeniu bezpieczeństwa. Odnawianie certyfikatów to rozwiązanie powszechnie stosowane w świecie IT. Aktualizacja mObywatel 25 lutego nie będzie więc ostatnią.

Jak zaktualizować mObywatel?

Jeżeli nie mamy w telefonie ustawionej automatycznej aktualizacji, musimy przeprowadzić zmiany ręcznie. Aby to zrobić, należy przejść do sklepu Google Play lub App Store. To właśnie w tych można dokonać aktualizacji mObywatel. Można to zrobić nawet teraz, ponieważ w sklepach Google Play i App Store już są dostępne wersje aplikacji, które umożliwiają korzystanie z aplikacji. Nie trzeba czekać z aktualizacją do 25 lutego. Reklama

Aktualizacja aplikacji mObywatel trwa dosłownie kilkanaście sekund. Wystarczy w sklepach Google Play i App Store wybrać mObywatel, a następnie wybrać opcję "Uaktualnij". Ministerstwo Cyfryzacji do osób, które korzystają ze starszych wersji aplikacji, wysłało powiadomienie PUSH.

W tym informuje o konieczności aktualizacji mObywatel. Jeśli taka wiadomość do nas dotarła, nie należy ignorować komunikatu o aktualizacji.

Co daje mObywatel? Co można załatwić?

Aplikacja mObywatel to cyfrowa rewolucja. Wprowadzona została w 2017 roku, a jej głównym celem jest ułatwianie realizacji podstawowych spraw urzędowych oraz dostęp do dokumentów w cyfrowej postaci. Z aplikacji mogą korzystać nie tylko osoby prywatne, ale także osoby szukające ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. mObywatel to więcej niż aplikacja w telefonie. To także portal, z którego można skorzystać w przeglądarce na dowolnym urządzeniu.

Co konkretnie daje mObywatel? Co można załatwić dzięki aplikacji? Lista możliwości jest naprawdę długa:

Elektroniczna wersja dowodu osobistego i prawa jazdy

Zastrzeżenie numeru PESEL - aplikacja mObywatel daje pewność, że nie zostanie zaciągnięty na nas zobowiązanie w bankach

- aplikacja mObywatel daje pewność, że nie zostanie zaciągnięty na nas zobowiązanie w bankach Zgłoszenie naruszeń - przy pomocy aplikacji można zgłaszać nielegalne wysypiska śmieci czy zanieczyszczenia środowiska

- przy pomocy aplikacji można zgłaszać nielegalne wysypiska śmieci czy zanieczyszczenia środowiska Elektroniczne recepty - korzystając z mObywatel, nie jest potrzebny numer PESEL ani kod recepty, bo za pomocą kodu QR farmaceuta otrzyma dostęp do niezbędnych informacji.

- korzystając z mObywatel, nie jest potrzebny numer PESEL ani kod recepty, bo za pomocą kodu QR farmaceuta otrzyma dostęp do niezbędnych informacji. Sprawdzanie punktów karnych oraz mandatów

Rejestr Wyborców i miejsce głosowania - w aplikacji mObywatel zadbasz o wszystkie sprawy związane z głosowaniem poza miejscem zamieszkania

- w aplikacji mObywatel zadbasz o wszystkie sprawy związane z głosowaniem poza miejscem zamieszkania Regulowanie zobowiązań wobec urzędów - na telefonie można szybko sprawdzić informacje o swoich zobowiązaniach finansowych wobec urzędów i wygodnie opłacać je w aplikacji za pomocą BLIKA

Jak widać, rozwiązanie daje mnóstwo możliwości, które ułatwiają życie obywatelowi, dlatego tak ważne jest, by zaktualizować aplikację mObywatel. Jeśli tego nie zrobimy, nie będziemy mieć dostęu do wymienionych funkcji. Dostępność mObywatel sprawia, że skorzystać z aplikacji może praktycznie każdy, z każdego miejsca na świecie. To także krok w stronę usprawnienia załatwiania spraw urzędowych. A aktualizacja mObywatel to jeszcze większa gwarancja bezpieczeństwa. Im szybciej przeprowadzona, tym lepiej. Reklama