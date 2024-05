Prognozy wskazują, że wysokie temperatury i słoneczna pogoda pozostaną jeszcze w Polsce. Podobnie będzie z burzami, które nadal będą nawiedzać nasz kraj. Synoptycy wydali ostrzeżenia w związku z nawałnicami w całym kraju. Pojawiły się także alerty dotyczące wzrostu stanu wód.

Pogoda. Burze nad Polską. Wydano ostrzeżenia

Synoptycy ostrzegają, że w sobotę należy spodziewać się burz, opadów deszczu, a miejscami nawet opadów gradu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla całej Polski przed burzami i opadami deszczu. Reklama

Nawałnice mogą przyczynić się do gwałtownego wzrostu stanu wód. Alert pierwszego stopnia obowiązuje od soboty do niedzielnego poranka, w niektórych częściach kraju do poniedziałku. Ostrzeżenie dotyczy województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, a także części woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

W piątek w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania obrazujące lokalne burze i ulewy. Do silnego gradobicia doszło m.in. w Zatorze czy Opolu, gdzie trawniki pokryły zamrożone kule gradu. Również w Opolu zalanych zostało 13 posesji, a trzy pojazdy oraz pięć dachów zostało uszkodzonych.

Prognoza pogody. Gdzie będzie najcieplej w sobotę?

W sobotę w województwie zachodniopomorskim i pomorskim termometry pokażą od 22 do 25 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, jednak w czasie burz porywy mogą sięgać do 70 km/h.

Niewiele cieplej będzie w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim, gdzie na słupkach rtęci zaobserwować będzie można od 23 do 26 stopni Celsjusza. Najwyższych temperatur można spodziewać się natomiast w woj. mazowieckim, łódzkim i lubelskim - tam temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 27 stopni Celsjusza. Reklama

Nieco inna aura panować będzie w województwie dolnośląskim, opolskim i śląskim, gdzie temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 25 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich od 18 do 23 stopni Celsjusza. Wysoko w Beskidach termometry pokażą od 11 do 15 stopni, a wysoko w Sudetach temperatura od 7 do 9 stopni Celsjusza.

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Sudetach będzie mocno wiało od 45 km/h do 55 km/h, w porywach 70 km/h. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h. W Beskidach i Bieszczadach temperatury nie zachwycą - na termometrach ukaże się od 11 do 15 stopni Celsjusza, a na szczytach Tatr około 9 stopni Celsjusza.

