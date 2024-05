Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda w sobotę będzie gorsza

Taka sytuacja - z opadami deszczu oraz burzami w niemal całym kraju - będzie trwała mniej więcej do niedzieli - mówił ekspert.

W pierwszy dzień weekendu zachmurzenie wciąż będzie duże. W wielu miejscach kraju będzie przelotnie padać deszcz. Nie zabraknie też burz z ulewami, lokalnym gradem i silnym wiatrem . W trakcie tych burz może spaść od 15 do 30 mm wody .

Sobota będzie bardzo ciepła, z temperaturami od 22-23 st. C na południowym zachodzie do 27 stopni Celsjusza w centrum. Chłodniej będzie na terenach podgórskich Sudetów: około 18 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w trakcie burz osiągający w porywach prędkość do 70 km/h.