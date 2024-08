Tłumy na placu Piłsudskiego. Warszawiacy zaśpiewali powstańcze pieśni

Warszawiacy zaśpiewali powstańcze piosenki

Obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Jednak zaledwie co czwarty z nich mógł liczyć na to, że rozpocznie ją z bronią w ręku. Powstańcom nie udało się osiągnąć żadnego z kluczowych celów, między innymi opanowania jednego z mostów lub lotniska. Na wyzwolonym terenie kilku dzielnic udało się jednak stworzyć namiastkę niezawisłych władz Rzeczypospolitej.