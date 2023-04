Gazoport w świnoujściu. Kamiński o ataku an Nord Stream

Dalej w komunikaci przypomniano o wydarzeniach z ostatniego roku, które skłoniły polskie władze do decyzji o przebywaniu w pobliżu terminalu LNG w Świnoujściu.

" Uszkodzenie gazociągu Nord Stream , a także ujawnienie przez polskie służby osób podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi , które m.in. przygotowywały akty dywersji na zlecenie rosyjskiego wywiadu, wymuszają podejmowanie ważnych decyzji zapewniających bezpieczeństwo państwu polskiemu i Polakom" - zaznaczono.

