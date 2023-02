Policjanci z bełchatowskiej komendy prowadzą poszukiwania zaginionego młodego mężczyzny. Kordian Świstek ostatni raz widziany był na terenie Dęblina, 10 lutego. Od tej pory nie nawiązywał kontaktu z bliskimi.

21-latek przebywał w Dęblinie, gdyż jest żołnierzem służby dobrowolnej w miejscowej jednostce - informuje "Fakt". Według informacji gazety Świstek poszedł do lekarza. Nie dotarł jednak do gabinetu na umówioną wizytę o godz. 14:00. Nie wrócił również do jednostki i od tamtego czasu ślad po nim zaginął.

Kordian Świstek zaginął. Cechy charakterystyczne 21-latka

Kordian Świstek ma około 180 centymetrów wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemne włosy, brązowe oczy i bladą cerę.

Reklama

W dniu zaginięcia 21-latek ubrany był w: kurtkę koloru czerwonego, białą bluzę z kapturem, ciemne dresowe spodnie, białe buty sportowe.

Poszukiwania Kordiana Świstka. Policja apeluje

Poszukiwania zaginionego mężczyzny prowadzą policjanci z Bełchatowa we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Rykach. Funkcjonariusze apelują, aby osoby, które mają informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, skontaktowały się z mundurowymi.



W bełchatowskiej komendzie czynny jest całodobowy numer telefonu: 47 846 52 11. Zgłaszać można się również do funkcjonariuszy w Rykach tel. 47 812 82 10.