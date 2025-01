Minister nie decyduje, pyta PKW

Sylwester Marciniak odpowiada. Chce podstawy prawnej pytań

Marciniak podkreślił ponadto, że podstawą prawną uchwały jest art. 145 paragraf 6 Kodeksu wyborczego. Stanowi on, że jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę pełnomocnika finansowego za zasadną, Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie postanawia o przyjęciu sprawozdania finansowego. "Tym samym w tej sprawie znajduje zastosowanie wielokrotnie analizowana w orzecznictwie i doktrynie paremia prawnicza: clara non sunt interpretanda (to, co jest jasne, nie podlega interpretacji)" - podkreślił Marciniak i dodał, że minister finansów nie jest stroną w postępowaniu przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania finansowego partii politycznej.