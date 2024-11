Według Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego reportaż TVN "29 lat bezkarności. Fenomen ojca Tadeusza" naruszył Ustawę o radiofonii i telewizji , zawierając "treści nawołujące do nienawiści lub dyskryminujące".

"Kara wynosi 142 800 zł i jest to 85 proc. kwoty maksymalnej przewidzianej przepisami. W sprawie tej audycji obywatele złożyli ponad 25 tys. skarg do Przewodniczącego KRRiT" - napisał na portalu X Maciej Świrski. Na zapłatę TVN ma 14 dni, a od decyzji może odwołać się do sądu.