Bliski Wschód
Bliski Wschód

Cieśnina Ormuz nie będzie jedyna? Iran podnosi stawkę, jasna groźba dla USA

Dorota Hilger

Jeżeli USA zdecydują się na przeprowadzenie uderzenia militarnego na wyspę Chark, spotkają się z "zaskakującą" reakcją Iranu - stwierdziło anonimowe źródło w irańskiej armii w rozmowie Reutersem. Wśród możliwości znajduje się wzięcie na celownik kolejnej kluczowej dla globalnego handlu cieśniny Bab al-Mandab - grozi Teheran.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian na tle skutków ataku USA i Izraela i mapy Bliskiego Wschodu z cieśniną Ormuz i Bab al-Mandab
Iran grozi USA. Możliwa blokada kolejnej cieśniny? Jest apel do BRICS

W skrócie

  • Anonimowe źródło w armii Iranu poinformowało, że atak USA na wyspę Chark spotka się z "zaskakującą" reakcją Teheranu.
  • Iran rozważa działania destabilizujące inne szlaki morskie, takie jak cieśnina Bab al-Mandab, oraz apeluje do krajów BRICS o podjęcie niezależnych działań wobec ataku USA i Izraela.
  • Iran zaproponował utworzenie regionalnych ram bezpieczeństwa z udziałem państw Azji Zachodniej w celu zapewnienia pokoju bez interwencji sił zewnętrznych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Anonimowy rozmówca w armii Iranu przekazał irańskiej agencji informacyjnej Tasnim, że jeżeli Stany Zjednoczone zdecydują się na uderzenie na wyspę Chark, będą musiały liczyć się z "zaskakującą" reakcją.

Wyspa ta, przez którą przechodzi około 80-90 proc. eksportu ropy Iranu, raz już została zaatakowana przez USA. Amerykanie uderzyli wtedy jednak na cele militarne. Wciąż grożą, że "mogą zneutralizować wyspę Chark w dowolnej chwili".

Wśród możliwych opcji, którymi dysponuje reżim w Teheranie, znajdują się działania prowadzące do destabilizacji innych niż cieśnina Ormuz kluczowych szlaków morskich, również tych położonych na Morzu Czerwonym - na przykład leżącej między Jemenem a Somalią cieśniny Bab al-Mandab.

Iran grozi USA. Chodzi o kluczowe przeprawy morskie

Przeprawa ta, łącząca Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim, jest wąskim gardłem na trasie morskiej Europa - Azja wiodącej przez Kanał Sueski.

W przeciwieństwie do cieśniny Ormuz Iran nie graniczy z nią bezpośrednio, jej blokada oznaczałaby zatem bardziej skomplikowaną operację militarną.

Zobacz również:

Wyspa będąca sercem irańskiego przemysłu naftowego nietknięta przez armię USA. Dlaczego?
Bliski Wschód

Wielka pułapka i wielka szansa dla Trumpa jednocześnie. Jedna wyspa pozostaje nietknięta

Karolina Głodowska
Karolina Głodowska

    Możliwe uderzenia w kolejne szlaki żeglugi to nie jedyne opcje, którymi dysponuje Iran. Ten działa także na arenie międzynarodowej. Prezydent Masud Pezeszkian wezwał w sobotę kraje BRICS do podjęcia niezależnych działań w sprawie ataku USA i Izraela na Iran - donosi Reuters.

    Iran działa na arenie międzynarodowej. Chce gwarancji bezpieczeństwa

    Podczas spotkania z premierem Indii, kraju również należącego do BRICS, irański prezydent podkreślił, że podstawowym warunkiem zakończenia wojny jest zaprzestanie agresji ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela.

    Pezeszkian stwierdził także, że w przyszłości powinny zostać ustanowione gwarancje bezpieczeństwa, które dadzą Iranowi pewność, że nie dojdzie do kolejnego uderzenia amerykańsko-izraelskiego.

    W związku z tym Iran wyszedł z propozycją utworzenia "regionalnych ram bezpieczeństwa", ustanowionych z pomocą państw Azji Zachodniej, które pozwolą na zawarcie pokoju bez interwencji sił zewnętrznych.

    BRICS to organizacja międzyrządowa składająca się z dziesięciu krajów, w tym m.in. Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Iranu, przez niektórych uznawana za alternatywę wobec zdominowanej przez kapitalistyczne państwa zachodnie grupy G7.

    Źródło: Reuters

    Zobacz również:

    Iran. USA nasiliły działania, aby otworzyć cieśninę Ormuz
    Bliski Wschód

    USA mają plan, chodzi o cieśninę Ormuz. Skierowano dodatkowe siły

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    Bosacki w "Gościu Wydarzeń" o odpowiedzi na apel USA: Trudno się dziwić Polsat News

    Najnowsze