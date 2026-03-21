W skrócie Anonimowe źródło w armii Iranu poinformowało, że atak USA na wyspę Chark spotka się z "zaskakującą" reakcją Teheranu.

Iran rozważa działania destabilizujące inne szlaki morskie, takie jak cieśnina Bab al-Mandab, oraz apeluje do krajów BRICS o podjęcie niezależnych działań wobec ataku USA i Izraela.

Iran zaproponował utworzenie regionalnych ram bezpieczeństwa z udziałem państw Azji Zachodniej w celu zapewnienia pokoju bez interwencji sił zewnętrznych.

Anonimowy rozmówca w armii Iranu przekazał irańskiej agencji informacyjnej Tasnim, że jeżeli Stany Zjednoczone zdecydują się na uderzenie na wyspę Chark, będą musiały liczyć się z "zaskakującą" reakcją.

Wyspa ta, przez którą przechodzi około 80-90 proc. eksportu ropy Iranu, raz już została zaatakowana przez USA. Amerykanie uderzyli wtedy jednak na cele militarne. Wciąż grożą, że "mogą zneutralizować wyspę Chark w dowolnej chwili".

Wśród możliwych opcji, którymi dysponuje reżim w Teheranie, znajdują się działania prowadzące do destabilizacji innych niż cieśnina Ormuz kluczowych szlaków morskich, również tych położonych na Morzu Czerwonym - na przykład leżącej między Jemenem a Somalią cieśniny Bab al-Mandab.

Iran grozi USA. Chodzi o kluczowe przeprawy morskie

Przeprawa ta, łącząca Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim, jest wąskim gardłem na trasie morskiej Europa - Azja wiodącej przez Kanał Sueski.

W przeciwieństwie do cieśniny Ormuz Iran nie graniczy z nią bezpośrednio, jej blokada oznaczałaby zatem bardziej skomplikowaną operację militarną.

Możliwe uderzenia w kolejne szlaki żeglugi to nie jedyne opcje, którymi dysponuje Iran. Ten działa także na arenie międzynarodowej. Prezydent Masud Pezeszkian wezwał w sobotę kraje BRICS do podjęcia niezależnych działań w sprawie ataku USA i Izraela na Iran - donosi Reuters.

Iran działa na arenie międzynarodowej. Chce gwarancji bezpieczeństwa

Podczas spotkania z premierem Indii, kraju również należącego do BRICS, irański prezydent podkreślił, że podstawowym warunkiem zakończenia wojny jest zaprzestanie agresji ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela.

Pezeszkian stwierdził także, że w przyszłości powinny zostać ustanowione gwarancje bezpieczeństwa, które dadzą Iranowi pewność, że nie dojdzie do kolejnego uderzenia amerykańsko-izraelskiego.

W związku z tym Iran wyszedł z propozycją utworzenia "regionalnych ram bezpieczeństwa", ustanowionych z pomocą państw Azji Zachodniej, które pozwolą na zawarcie pokoju bez interwencji sił zewnętrznych.

BRICS to organizacja międzyrządowa składająca się z dziesięciu krajów, w tym m.in. Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Iranu, przez niektórych uznawana za alternatywę wobec zdominowanej przez kapitalistyczne państwa zachodnie grupy G7.

Źródło: Reuters

