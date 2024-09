Stanisław wychowywany był w atmosferze religijnej. Od najmłodszych lat wyróżniał się pobożnością i powagą . Duży wpływ na to miała jego matka, która była pierwszą nauczycielką Stanisława. To prawdopodobnie od niej nauczył się swoich pierwszych modlitw. Naukę odbierał również od Jana Bilińskiego, który znacznie poszerzył jego wiedzę religijną.

Kiedy skończył 14 lat został wysłany wraz ze starszym bratem Pawłem do Wiednia , aby tam kontynuować naukę w prestiżowym kolegium jezuickim. Nie było to nic dziwnego, gdyż w tamtych czasach dzieci z rodzin szlacheckich często były wysyłane za granicę , aby zdobywały wiedzę w prestiżowych szkołach, często prowadzonych przez osoby konsekrowane. Stanisław w nauce był sumienny i pracowity. Dzięki swojej pilności szybko stał się jednym z najlepszych uczniów.

Święty Stanisław Kostka. Życiorys patrona Polski

Podczas pobytu w Wiedniu, chłopak podupadł na zdrowiu i ciężko zachorował . Miał wysoką gorączkę, a jego stan bardzo szybko się pogarszał. Uważano nawet, że może umrzeć. Legenda głosi, że podczas choroby objawiła mu się św. Barbara i przyniosła Komunię Świętą . Miał też drugie widzenie, podczas którego ujrzał Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus . Otrzymał wtedy polecenie od Matki Bożej, by wstąpić do zakonu jezuitów.

To doświadczenie utwierdziło Stanisława w przekonaniu, że jego powołaniem jest życie zakonne. Rodzina początkowo sprzeciwiła się temu pomysłowi, ale to mu nie przeszkodziło, bo postanowił ostatecznie poświęcić swoje życie Bogu.

Czym zasłynął św. Stanisław Kostka?

Jego młodość i poświęcenie stały się wzorem do naśladowania dla wielu młodych ludzi. To sprawiło, że w XVIII wieku stał się najbardziej znanym i czczonym na świecie polskim świętym . W 1674 roku został ogłoszony jednym z głównych patronów Polski. Ponadto jest patronem młodzieży, studentów oraz nowicjuszy w zakonie jezuitów.

Kiedy przypada święto św. Stanisława Kostki?

Czy w święto św. Stanisława Kostki trzeba iść do Kościoła?

W 2024 r. święto św. Stanisława Kostki przypada środę. Jego wspomnienie nie jest świętem nakazanym, co oznacza, że tego dnia wierni nie są zobowiązani, by iść do kościoła, a za nieobecność w kościele nie grozi im grzech ciężki. Mimo to, księża zachęcają, by w miarę możliwości czasowych, iść wówczas na Mszę Świętą.