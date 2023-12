Święta w górach mogą kosztować fortunę. Beskidy czekają na turystów

Ceny pobytów w tym roku w niektórych miejscach pozostały na poziomie sprzed roku . Tam, gdzie zdrożało, nie jest to różnica większa niż 10 procent . Przykładowo pobyt rodziców z dzieckiem w święta w apartamencie w Szczyrku kosztuje niecałe pięć tysięcy złotych. W Istebnej w tym okresie jedna osoba zapłaci 420 zł za dobę. W Wiśle pakiet świąteczny z wieczerzą wigilijną, dwiema obiadokolacjami oraz kuligiem to 1,8 tys. od osoby . W pensjonatach można znaleźć oferty na całe święta do tysiąca złotych za trzy osoby.

Wzrost cen w górskich ośrodkach. Szybsze otwarcie stoków narciarskich

Pozostałe wiślańskie stacje narciarskie również szykują się do otwarcia stoków, ale w ten weekend jeszcze się to nie stanie. W Beskidach trwa intensywne naśnieżanie tras, by ewentualne ocieplenie nie zepsuło humorów miłośnikom narciarstwa w późniejszym okresie. - Chodzi o to, by śnieg na stokach był w czasie świąteczno-noworocznym i w ferie - wskazał Tadeusz Papierzyński z magistratu w Wiśle.