Trwa walka z wielką wodą. Niestety, wiele wskazuje na to że w niedzielę na południu Polski wciąż będzie padać. Na Dolnym Śląsku mogą to być nawet opady nawalne. Najwięcej deszczu synoptycy spodziewają się w Sudetach - tam suma opadów może wynieść do 45 mm. Mocno padać będzie również na Opolszczyźnie i Śląsku. Możliwe jednak, że po południu nastąpi pewna ulga w opadach. Sprawdź aktualną prognozę pogody.