Alarm w Nysie i Kłodzku. Woda wdziera się do kamienic

Poziom Nysy Kłodzkiej niebezpiecznie się podnosi. Jak informują lokalne służby sięga on prawie 6,5 metra, czyli przekracza ten z 1997 roku. Woda zaczęła wdzierać się do kamienic w Kłodzku. Ewakuowano już pierwszych mieszkańców. Nieco stabilniej sytuacja wygląda w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim na Białej Lądeckiej. Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono też w Nysie, gdzie rzeka Nysa Kłodzka przelewa się przez most. W mieście o godz. 8 zawyją syreny.