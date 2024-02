Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18. rok życia.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które będą doręczone na co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.

W czasie badania nadawana jest kategoria zdolności do służby wojskowej. Komisja stwierdza, że dana osoba jest zdolna do czynnej służby wojskowej. Może również uznać niezdolność czasową, trwałą i całkowitą lub taką, która dotyczy tylko czasu pokoju.

Kwalifikacja wojskowa 2024. Kto dostanie wezwanie?

Listę roczników i grup osób podlegających wezwaniu do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku zawiera rozporządzenie ministra obrony narodowej z 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (Dziennik Ustaw rok 2023 poz. 2473), zgodnie z którym do stawienia się przed komisję wojskową wzywa się:

mężczyzn urodzonych w 2005 r.;

mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej;

osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2024. Terminy wezwań i zasady

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku potrwa od 1 lutego do 30 kwietnia. Obejmie ok. 230 tys. osób. Badanie podczas kwalifikacji to pomiar ciśnienia oraz kontrola słuchu i wzroku, wagi i postawy. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe muszą przedstawić dokumentację medyczną i, na żądanie komisji, wziąć udział w dodatkowych badaniach.

W trakcie kwalifikacji każdy biorący w niej udział otrzymuje odpowiednią kategorię wojskową, która wyrażona jest za pomocą jednej z czterech liter. To A, B, D oraz E. Co oznaczają?

A - zdolny do służby wojskowej;

B - czasowo niezdolny do służby wojskowej, najczęściej przez czasowe ogólne pogorszenie stanu zdrowia. Osoby takie otrzymają ponownie wezwanie do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność;

D - niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk;

E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.

Nieobecność na kwalifikacji wojskowej 2024. Co za to grozi?

Osoby, które nie zgłosiły się do kwalifikacji w terminie mają obowiązek poinformować o tej sytuacji wójta bądź burmistrza/prezydenta miasta najpóźniej w dniu, w którym był obowiązek stawienia się. Dodatkowo konieczne jest podanie przyczyny, dla której nie udało się dotrzeć na komisję.

Jeżeli jednak kandydat nie stawi się do komisji i nie poda przyczyny to nakładana jest na niego grzywna w celu przymuszenia takiej osoby do stawienia się. Możliwe jest również, że osoba uprawniona - burmistrz/prezydent lub wójt zarządzi przymusowe doprowadzenie do komisji przez policję. Odbywa się to w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym administracji.