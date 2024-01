Aktualizacja wzoru karty powołania do wojska wynika z rozporządzenia ministra obrony narodowej , które weszło w życie 13 stycznia bieżącego roku. Karta powołania do wojska to dokument dostarczany w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Zgodnie z zapisami Ustawy o obronie Ojczyzny zorganizowanie doręczania i doręczanie kart powołania oraz podanie informacji o powołaniu do publicznej wiadomości należy do wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast.

Najważniejsze zmiany dotyczą sekcji "Pouczenie", w której informacja o karach grożących za niestawienie się do służby zostały przeniesione na sam początek tej części. Mówią o nich dwa przywołane paragrafy:

Kto w czasie mobilizacji lub wojny będąc powołany do czynnej służby wojskowej nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 687 ustawy). Kto w czasie mobilizacji lub wojny w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej, będąc powołany do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 (art. 688 ust. 1 pkt 6 ustawy).

Wyróżniona została też definicja terminu stawiennictwa, który w karcie powołania może być określony jako "NATYCHMIAST".

Zgodnie z informacją "termin »NATYCHMIAST« oznacza, że osoba powołana powinna nie później niż w ciągu sześciu godzin od powzięcia informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny stawić się do określonego w tej karcie miejsca stawiennictwa".

Nowy wzór karty powołania do wojska

Taki zapis może znaleźć się w jednym z pierwszych pustych pól na wzorze karty (pierwsze pole po miejscach na dane osobowe powołanego).

Główny fragment karty powołania w części przeznaczonej dla osoby powoływanej. / Dziennik Ustaw

Na drugiej stronie znajduje się wspomniane wcześniej pouczenie wraz z miejscem na jego podpisanie, a także pole potwierdzenia dostarczenia i odbioru karty. Na samym końcu, pod pouczeniem, przewidziano miejsce na sekcję "Informacje".

Dalszy fragment części karty powołania przeznaczonej dla powolywanego. / Dziennik Ustaw

Druga, niemal identyczna część karty jest przeznaczona dla szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Mobilizacja a kwalifikacja wojskowa. Kto otrzymuje kartę powołania?

Zgodnie z dokumentem, w którym określono nowy wzór karty powołania do wojska "rozporządzenie określa wzór karty powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, który jest określony w załączniku do rozporządzenia".

Nie jest to to samo, co wezwanie do stawienia się na kwalifikację wojskową, która w tym roku rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 30 kwietnia.

Kwalifikacja wojskowa to ocena zdolności do służby w wojsku, którą przeprowadza kilkuosobowa komisja. W przypadku otrzymania wezwania, stawiennictwo jest obowiązkowe.

Wezwanie na kwalifikację wojskową otrzymują:

mężczyźni, którzy w danym roku kończą 19 lat (rocznik 2005);

osoby, które nie mogły stawić się przed komisją w uprzednio wyznaczonym terminie;

osoby, które podczas wcześniejszej kwalifikacji uznano za czasowo niezdolne do służby;

mężczyźni, którzy skończyli 19 lat rok wcześniej, ale z jakichś przyczyn nie otrzymali wezwania.

Podczas komisji każdy z kandydatów zostanie poddany badaniu i przypisany do jednej z czterech kategorii (A, B, D lub E). Więcej informacji na temat poszczególnych kategorii, a także przebiegu samego procesu kwalifikacji wojskowej i badania przed komisją można znaleźć w tym artykule.

W 2024 wezwania trafią do ok. 230 000 obywateli.