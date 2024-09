14. emerytura już trafia na konta. Jednak nie wszyscy seniorzy dostaną pieniądze

Wypłaty czternastej emerytury rozpoczęły się już 30 sierpnia 2024 roku, a kolejne transze zaplanowano na wrzesień. Świadczenie wypłacane jest automatycznie, bez potrzeby składania wniosków, wraz z emeryturą, rentą lub innymi świadczeniami długoterminowymi. Kluczowe terminy wypłat przypadają na standardowe daty, w których ZUS przekazuje emerytury i renty, czyli 1, 6, 10, 15, 20 oraz 25 września. Ze względu na weekendy, wypłaty przypadające na 1 i 15 września zostaną zrealizowane wcześniej, odpowiednio 30 sierpnia i 13 września. Maksymalna wysokość 14. emerytury w 2024 roku to 1780,96 zł brutto, czyli 1406,95 zł netto. Reklama

Jednak nie wszyscy seniorzy otrzymają czternastą emeryturę w pełnej wysokości. Zgodnie z przepisami, świadczenie nie przysługuje osobom, których emerytura lub renta przekracza 4630,96 zł brutto. W związku z tym, około 2,5 miliona osób, których podstawowe świadczenia są wyższe niż limit, nie będzie uprawnionych do pełnej wypłaty. Osoby z dochodami pomiędzy 2900 a 4630,96 zł brutto otrzymają świadczenie w pomniejszonej kwocie, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Na przykład, osoba, która otrzymuje 3500 zł brutto emerytury, dostanie tylko 1180,96 zł dodatku.

Co więcej, dodatkowych pieniędzy nie otrzymają również ci, których świadczenie podstawowe jest zawieszone. Dotyczy to głównie osób, które przekroczyły limity dorabiania do emerytury. Świadczenie nie zostanie również wypłacone, jeśli jego kwota po przeliczeniu okaże się niższa niż 50 zł. Taki zapis oznacza, że osoby z dochodami tuż poniżej limitu mogą otrzymać bardzo małą kwotę lub zostać całkowicie wykluczone z tego dodatku.

Czternasta emerytura. Od kiedy funkcjonuje? Jakie kwoty wypłacano do tej pory?

Czternasta emerytura została wprowadzona w 2021 roku jako jednorazowe wsparcie dla emerytów i rencistów, mające pomóc w walce z rosnącymi kosztami życia. Początkowo świadczenie to miało być jednorazową inicjatywą, jednak w 2023 roku rząd zdecydował się na jego stałe wpisanie do kalendarza wypłat dla seniorów. Oznacza to, że od tego momentu czternasta emerytura wypłacana jest co roku, w określonym przez Radę Ministrów miesiącu, bez potrzeby składania dodatkowych wniosków przez beneficjentów.

Kwoty czternastej emerytury zmieniały się od momentu jej wprowadzenia. W 2021 roku pełna kwota wyniosła 1250,88 zł brutto, co po odliczeniu podatków oznaczało około 1021 zł "na rękę". Przy następnej wypłacie, w 2022 roku, kwota wzrosła do 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto. Te wartości odpowiadały minimalnej emeryturze i były dostępne dla osób, których główne świadczenie nie przekraczało określonych limitów dochodowych.

W 2023 roku czternasta emerytura wzrosła do 2650 zł brutto, co oznaczało 2202,50 zł netto. W 2024 roku pełna wysokość czternastej emerytury wynosi 1780,96 zł brutto, czyli 1406,95 zł netto, co równa się obecnej minimalnej emeryturze. Zgodnie z szacunkami ZUS w 2024 roku pełną czternastą emeryturę otrzyma około 6,4 mln osób, natomiast około 2,5 mln seniorów dostanie świadczenie w pomniejszonej kwocie lub nie otrzyma go wcale. Reklama