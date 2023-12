Pogoda: Zima da się we znaki. W dzień śnieg, w nocy mróz

Miejscami wystąpią opady śniegu, ale słabnące i zanikające - nad samym morzem opady będą intensywniejsze, choć głównie deszczu ze śniegiem , ponieważ nastąpi tam lekka odwilż . Nie oznacza to jednak, że śnieg odpuści - spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich Śląska i Małopolski wyniesie miejscami 7 cm, a w strefie nadmorskiej od 8 do 10 cm. Na krańcach południowo-wschodnich spodziewane są marznące opady powodujące gołoledź.

Temperatura maksymalna w dzień od -3 do 0 stopni, a nad morzem nawet do 4 kresek powyżej zera. Chłodniej będzie przede wszystkim w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów - lokalnie termometry wskażą około -6 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 60 km/h - wtedy też mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.