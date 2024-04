Silny wiatr nie ustaje. Ostrzeżenia dla dziewięciu województw

W nocy niespokojnie będzie zwłaszcza na północy Polski od Słupska przez Gdańsk po Starogard Gdański. Na tym obszarze średnia prędkość wiatru wyniesie 40 km/h, a w porywach powieje do 80 km/h . Tak będzie w pierwszej połowie nocy, po godz. 3 wiatr zacznie słabnąć.

Ostrzeżenia dla wschodniej Polski

Kolejne ostrzeżenia dotyczą wschodniej połowy Polski . Od Elbląga przez Suwałki, Olsztyn, Białystok, Płock po Warszawę. W drugiej połowie nocy, od godz. 2 do godz. 19 w środę, średnia prędkość wiatru wyniesie 40 km/h, który w porywach rozpędzi się do 80 km/h.

Mocno powieje także od Piotrkowa Trybunalskiego po Radom, Lublin, Chełm, Zamość, Tarnobrzeg, Kielce i Rzeszów. Tam ostrzeżenia zaczną obowiązywać w środę nad ranem, od godz. 5:30, i będą ważne do końca dnia. Synoptycy prognozują na tym obszarze wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/ h, a w porywach do 80 km/h.